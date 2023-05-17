В Петербурге утки вывели в город птенцов и уже перекрывают дороги

На петербургских водоёмах — сезон материнства. Фото первых в этом году утят 17 мая опубликовал на своей странице «ВКонтакте» зоолог Павел Глазков. Кадры сделаны в Приморском парке Победы.



«У утки кряквы появились птенцы. Теперь ей надо быть начеку. Ведь жизнь этих пуховичков полностью зависит от мамы. Основная опасность в городе для них исходит от чаек и серых ворон. Одна разбойница уже проверила мать на бдительность. Храбрая утка не дала в обиду своих чад», — рассказал Глазков.