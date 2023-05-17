В Петербурге утки вывели в город птенцов и уже перекрывают дороги

На петербургских водоёмах — сезон материнства. Фото первых в этом году утят 17 мая опубликовал на своей странице «ВКонтакте» зоолог Павел Глазков. Кадры сделаны в Приморском парке Победы.
«У утки кряквы появились птенцы. Теперь ей надо быть начеку. Ведь жизнь этих пуховичков полностью зависит от мамы. Основная опасность в городе для них исходит от чаек и серых ворон. Одна разбойница уже проверила мать на бдительность. Храбрая утка не дала в обиду своих чад», — рассказал Глазков.
Ученый также отметил, что утки в природе — матери-одиночки. Селезни не занимаются воспитанием потомства и сразу покидают своих дам.
А в 3-м Бадаевском проезде утки сегодня остановили движение автомобилей, сообщают читатели «Фонтанки». В половине десятого утра кряква с десятком утят-пуховичков переходила там дорогу. Многодетную мать и её потомство дисциплинированно пропустили все водители, остановились даже фуры и автобусы. Но поребрик оказался слишком высоким для малышей, сами они преодолеть его не могли. Двое водителей вышли из машин, собрали птенцов и помогли им покинуть проезжую часть, после чего утиная семья продолжила движение в сторону ближайшего водоёма.
16 мая спасательную операцию на проезжей части пришлось проводить на набережной Карповки, «Фонтанка» писала об этом. Там всё заняло больше времени, но в итоге для утят тоже закончилось хорошо.