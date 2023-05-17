    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    В Петербурге утки вывели в город птенцов и уже перекрывают дороги

    2069
    обсудить

    На петербургских водоёмах — сезон материнства. Фото первых в этом году утят 17 мая опубликовал на своей странице «ВКонтакте» зоолог Павел Глазков. Кадры сделаны в Приморском парке Победы.

    «У утки кряквы появились птенцы. Теперь ей надо быть начеку. Ведь жизнь этих пуховичков полностью зависит от мамы. Основная опасность в городе для них исходит от чаек и серых ворон. Одна разбойница уже проверила мать на бдительность. Храбрая утка не дала в обиду своих чад», — рассказал Глазков.

    Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Ученый также отметил, что утки в природе — матери-одиночки. Селезни не занимаются воспитанием потомства и сразу покидают своих дам.

    А в 3-м Бадаевском проезде утки сегодня остановили движение автомобилей, сообщают читатели «Фонтанки». В половине десятого утра кряква с десятком утят-пуховичков переходила там дорогу. Многодетную мать и её потомство дисциплинированно пропустили все водители, остановились даже фуры и автобусы. Но поребрик оказался слишком высоким для малышей, сами они преодолеть его не могли. Двое водителей вышли из машин, собрали птенцов и помогли им покинуть проезжую часть, после чего утиная семья продолжила движение в сторону ближайшего водоёма.

    16 мая спасательную операцию на проезжей части пришлось проводить на набережной Карповки, «Фонтанка» писала об этом. Там всё заняло больше времени, но в итоге для утят тоже закончилось хорошо.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Утка и утятаУтки
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close