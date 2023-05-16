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    На набережной Карповки удирающим утятам помогли воссоединиться с мамой-уткой

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    8 комментариев

    Крошечные утята не смогли перелезть через поребрик на набережной Карповки и последовать за мамой-уткой. Во вторник, 16 мая, на помощь пернатым пришли очевидцы. Это было совсем не просто — малыши очень быстро бегали по проезжей части. Видеороликом процесса спасения с «Фонтанкой» поделился читатель Александр.

    читатель «Фонтанки»

    Кряква переходила дорогу от Ботанического сада к Карповке вместе с птенцами. По словам мужчины, он сначала стал снимать утят на видео, а потом осознал, что им нужна помощь — утята на проезжей части, а вокруг ездят автомобили.

    «Мы где-то минут семь пытались их поймать. Вылавливали их из-под машин — отовсюду. Они бегали активно, потому что боялись людей. <…> Видели, что утка залезла, а утята остались», — рассказал он.

    Александр заверил, что после «операции» все утята с мамой-уткой поплыли по Карповке. «Так переволновался, что забыл снять результат работы!» — посетовал мужчина, что не сделал фотографию уплывающих крошечных утят.

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    Комментарии 8

    Гость17 Мая 2023 в 00:44
    шустрые..)
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