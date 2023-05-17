Какой маникюр выбрать на лето: 10 модных идей с фотографиями

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Чем ближе лето, тем чаще на ногтях известных актрис и моделей встречаются сочные оттенки. Но нежный нюд тоже в тренде — особенно в сочетании с покрытием «металлик». Какой маникюр будет самым модным в следующем сезоне, рассказывают коллеги из Woman.ru, The Girl и Marie Claire.



Летний маникюр на короткие ногти: 5 идей Лазурный, бирюзовый, морской, небесный. Все оттенки голубого всегда в тренде летом, и 2023 год — не исключение. Если хотите, чтобы ногти были по-настоящему яркими, найдите любую фотографию Лазурного Берега. Воды Средиземного моря на этом побережье меняют цвет регулярно в зависимости от погоды — смело выбирайте любой оттенок из этой палитры. А можете совместить в маникюре несколько цветов с помощью техники градиента.

Голубой — один их самых летних оттенков Фото: Adobe Stock Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Белый маникюр идеально подчеркнет загар и будет отлично сочетаться с черным купальником. Причем речь не о молочном или, например, блестящем оттенке, а о плотном цвете, которым обычно делают френч. Берите пример с американской модели Кендалл Дженнер: она живет в жаркой Калифорнии и уже вовсю загорает на пляже, демонстрируя короткие белые ноготки в соцсетях.

На коротких ногтях белый цвет лучше сморится с формой «мягкий квадрат» Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если любите что-то более темное, на лето хорошо подойдут ногти карамельного цвета. Вы пробовали флан, который еще называют «крем-карамель»? Это заварной пудинг со слоем прозрачного сахарного соуса — он считается одним из самых вкусных десертов в мире. Цвет флана не похож ни на что другое: он слишком прозрачный для того, чтобы назваться молочным, и слишком светлый, чтобы быть просто коричневым. Этот аппетитный оттенок будет отлично смотреться на ногтях летом. Но при выборе лака присмотритесь и к рыжим, светло-кофейным и другим «промежуточным» цветам — там вы точно найдете своего фаворита.

Весьма аппетитный оттенок, не правда ли? Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Тем, кто любит дизайн, советуем добавить ногтям немного золота. Оно — символ роскоши и элегантности: с ним ногти сразу станут более утонченными и гламурными. Золотой дизайн прекрасно подходит любому нюдовому маникюру. Нанесите на прозрачный лак блестящие точки, геометрические рисунки или золотистую втирку — и блистайте на солнце.

Золотой дизайн хорошо сочетается с аксессуарами Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если у вас игривое настроение, попробуйте маникюр с линиями. Они могут быть любыми: цветными или блестящими, частыми или редкими. Такой дизайн поможет скорректировать ногти: чтобы визуально сузить ногтевую пластину, используйте вертикальные полоски, а горизонтальные линии нанесите для «расширения» ногтя.

Разноцветные линии создают игривое настроение Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Летний маникюр на длинные ногти: 5 идей Один из главных трендов маникюра последних лет — жемчужный. Если вам нравится такой дизайн, попробуйте сделать ванильные ногти. Для этого можно нанести жемчужную втирку на белый лак или просто покрыть ногти прозрачным лаком, а потом украсить их блестками. Летом нежные кремовые оттенки в сочетании с деликатным блеском будут смотреться освежающе.

Вы можете выбрать золотистые или серебристые блестки Фото: Adobe Stock Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вариация для любителей нежного светлого цвета — кокосовые ногти. Дженнифер Лопес недавно появилась с такими на мероприятии собственного бренда. Это нюдовый маникюр, для создания которого используется полупрозрачное покрытие. В результате пластина сохраняет натуральный цвет, но приобретает кокосовый, молочно-белый оттенок. Можно еще нанести на ногти жемчужную втирку — и вы будете сиять.

Летом оттенок кокоса поможет передохнуть от сочных цветов Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Хочется яркости, но не слишком сильно? Как вам зеленый японский чай матча? Даже если вы предпочитаете кофе, оттенок этого напитка на ногтях вам точно понравится. Такой оттенок зеленого освежает маникюр и хорошо выглядит соло или в сочетании с пастельными цветами. Можно, например, попробовать сделать френч в цвете матчи — на длинных ногтях миндалевидной формы он выглядит особенно привлекательно.

Цвет матчи отлично подходит и длинным, и коротким ногтям Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Любителям дизайна советуем попробовать нанести на ногти небольшие рисунки. Миниатюрные ромашки, сердечки или вишни выгодно дополнят френч или нюдовую базу. Не бойтесь экспериментировать: фигурки можно нарисовать и поверх ярких оттенков лака.

Маленькие рисунки хорошо смотрятся на французском маникюре Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вы, возможно, удивитесь, но, казалось бы, забытый дизайн «кошачий глаз» снова вошел в моду. Главная особенность такого маникюра — в сияющем «блике»: мастер создает его с помощью специального покрытия и магнита.

«Кошачий глаз» часто используют с темными оттенками Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Правда, теперь в моде более равномерный «блик», который визуально делает ноготь объемнее. Если вам хочется яркости, сочетайте дизайн с любым сочным цветом. Но и на нюдовых ногтях он будет смотреться хорошо.

