Дрожь Борнхольма. Недалеко от места подрыва «Северных потоков» снова трясет

Подземные толчки неизвестного происхождения зафиксированы возле острова Борнхольм, передаёт агентство Bloomberg.
В Геологической службе Дании и Гренландии (GEUS) колебания засекли несколько дней назад, 13 мая. Интересно, что эпицентр находился вблизи места подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.
Толчки были настолько сильными, что их без всякой специальной аппаратуры ощутили и жители острова Борнхольм. Многие, по данным агентства, были напуганы.
«Сначала сейсмологи предположили, что толчки были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но после дополнительного анализа данных исключили эти возможности», — говорится в публикации.
В итоге специалисты пришли к выводу, что толчки «скорее всего, могли быть волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере», — ссылаются на экспертов GEUS авторы статьи. Однако однозначной оценки событий нет.
Напомним, газопровод «Северный поток» был повреждён 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.