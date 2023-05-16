    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd79.1eur86.09

    Дрожь Борнхольма. Недалеко от места подрыва «Северных потоков» снова трясет

    5765
    8 комментариев

    Подземные толчки неизвестного происхождения зафиксированы возле острова Борнхольм, передаёт агентство Bloomberg.

    В Геологической службе Дании и Гренландии (GEUS) колебания засекли несколько дней назад, 13 мая. Интересно, что эпицентр находился вблизи места подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

    Толчки были настолько сильными, что их без всякой специальной аппаратуры ощутили и жители острова Борнхольм. Многие, по данным агентства, были напуганы.

    «Сначала сейсмологи предположили, что толчки были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но после дополнительного анализа данных исключили эти возможности», — говорится в публикации.

    В итоге специалисты пришли к выводу, что толчки «скорее всего, могли быть волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере», — ссылаются на экспертов GEUS авторы статьи. Однако однозначной оценки событий нет.

    Напомним, газопровод «Северный поток» был повреждён 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Северные потоки
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close