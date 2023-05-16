Дрожь Борнхольма. Недалеко от места подрыва «Северных потоков» снова трясет

Подземные толчки неизвестного происхождения зафиксированы возле острова Борнхольм, передаёт агентство Bloomberg.



В Геологической службе Дании и Гренландии (GEUS) колебания засекли несколько дней назад, 13 мая. Интересно, что эпицентр находился вблизи места подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

Толчки были настолько сильными, что их без всякой специальной аппаратуры ощутили и жители острова Борнхольм. Многие, по данным агентства, были напуганы.

«Сначала сейсмологи предположили, что толчки были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но после дополнительного анализа данных исключили эти возможности», — говорится в публикации.