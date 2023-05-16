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    Юные спортсменки из Петербурга пострадали в Анапе на сборах. В группу велосипедистов въехал «Матиз»

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    Несовершеннолетние спортсмены, прибывшие из Санкт-Петербурга на учебно-тренировочные сборы в Краснодарский край, попали в серьёзное ДТП. Следственный отдел по городу Анапе СКР по краю проводит доследственную проверку, сообщает 16 мая региональное СУ СКР.

    По предварительным данным, 15 мая по автодороге Андреева гора — станица Варениковская 78-летний житель Темрюка на «Дэу Матизе» не уступил дорогу группе велосипедистов у поворота на хутор Красный. Он врезался в едущих спортсменов. Три 15-летние девушки получили травмы и были госпитализированы.

    «По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется», — отмечается в сообщении.

    Следователи проверяют обстоятельства инцидента, в том числе соблюдение организаторами сборов и сопровождающими лицами требований безопасности к тренировочному процессу. Кроме того, проверят и водителя «Матиза».


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    ДТПДТП с несовершеннолетними
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