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    Рецидивиста на пути к чёртовой дюжине задержали за нападение на пенсионерку в Петербурге. Им интересуется Бастрыкин

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    5 комментариев

    Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело и найти обидчика блокадницы. Петербургская полиция уже успела и то, и другое, но о блокадном Ленинграде от женщины Александр Бастрыкин едва ли услышит.

    О нападении на 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, которую едва не задушили, срывая крестик, Бастрыкин узнал из СМИ. Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства 16 мая, руководству петербургского СК он поручил в кратчайшие сроки установить подозреваемого и добиваться в суде ареста.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    По информации «Фонтанки», дело о грабеже возбуждено ещё в воскресенье — сразу после обращения женщины. Расследование поставила на контроль прокуратура города.

    Блокадницей она не является, что, впрочем, не притормозило сотрудников полиции.

    Оперативники уголовного розыска Кировского района города задержали подозреваемого накануне на бульваре Новаторов, 98. Сам он из Лаголово. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за плечами у мужчины 12 судимостей. Тринадцатым номером обещает стать нападение на пенсионерку в парадной на Дачном проспекте. Оно попало на видео.

    «В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уверены в полицейском главке.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 5

    Гость16 Мая 2023 в 12:37
    А если это герой РФ??
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