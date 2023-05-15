    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.1eur86.09

    В спасении не нуждается! Очень доверчивый лосенок вышел к людям в парке у Токсово

    2274
    6 комментариев

    В парке Всеволожского района Ленобласти заметили лосенка. Он вышел к людям около природного парка «Токсовский». Видео с ним 15 мая опубликовала Дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

    ЛОГКУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»

    Сейчас наступило время рождения лосят. Они в первые недели не успевают за матерью, поэтому лосиха вынуждена оставлять лосенка в укромном месте, пока добывает пищу. «Лосята могут целые сутки оставаться одни и никуда не уходить», — говорится в публикации. Этот лосенок — яркий пример того, что при встрече с людьми малыши не убегают и доверчиво выходят к людям.

    Дирекция особо охраняемых территорий Ленинградской области советует не трогать и обходить лосят стороной. «В спасении не нуждаются. <…> Они не брошены, не потеряны!!!» — говорится в посте ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛосенокЛенинградская областьЖивотныеВсеволожский район
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость15 Мая 2023 в 20:41
    Спасли эту малютку?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close