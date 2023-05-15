В спасении не нуждается! Очень доверчивый лосенок вышел к людям в парке у Токсово

В парке Всеволожского района Ленобласти заметили лосенка. Он вышел к людям около природного парка «Токсовский». Видео с ним 15 мая опубликовала Дирекция особо охраняемых природных территорий региона.
Сейчас наступило время рождения лосят. Они в первые недели не успевают за матерью, поэтому лосиха вынуждена оставлять лосенка в укромном месте, пока добывает пищу. «Лосята могут целые сутки оставаться одни и никуда не уходить», — говорится в публикации. Этот лосенок — яркий пример того, что при встрече с людьми малыши не убегают и доверчиво выходят к людям.
Дирекция особо охраняемых территорий Ленинградской области советует не трогать и обходить лосят стороной. «В спасении не нуждаются. <…> Они не брошены, не потеряны!!!» — говорится в посте ведомства.