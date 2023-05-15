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    «Воздух пахнет бензином». Охта потеряла прозрачность

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    Приток Невы на северо-востоке Петербурга изменил цветность. На поверхности Охты появились радужные пятна, сообщает читательница «Фонтанки» Дарья 15 мая.

    читательница «Фонтанки» Даша

    Загрязнение на реке петербурженка заметила в районе проспекта Энергетиков. «Воздух как будто слегка пахнет бензином, если принюхиваться», — отметила она.

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    «Фонтанка» направила запрос в Северо-Западное управление Росприроднадзора. В конце апреля в ведомство также поступала информация о загрязнении Охты в районе улицы Шоссе в Лавриках. Тогда специалисты выяснили, что сброс происходит через выпуск, находящийся на балансе Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский».

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