«Воздух пахнет бензином». Охта потеряла прозрачность

Приток Невы на северо-востоке Петербурга изменил цветность. На поверхности Охты появились радужные пятна, сообщает читательница «Фонтанки» Дарья 15 мая.
читательница «Фонтанки» Даша
Загрязнение на реке петербурженка заметила в районе проспекта Энергетиков. «Воздух как будто слегка пахнет бензином, если принюхиваться», — отметила она.
«Фонтанка» направила запрос в Северо-Западное управление Росприроднадзора. В конце апреля в ведомство также поступала информация о загрязнении Охты в районе улицы Шоссе в Лавриках. Тогда специалисты выяснили, что сброс происходит через выпуск, находящийся на балансе Северной