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    Филологи обсудят состояние русского языка

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    Знатоки культуры Древней Руси, литературного канона XIX века и современного русского языка не просто расскажут о том, как наш великий и могучий изменялся и продолжает это делать, но и подискутируют. Послушать можно 20 мая в Маяковке бесплатно. 16+

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    Когда в ноябре 1783 года лучшие умы (в их числе Гавриил Державин, Денис Фонвизин, митрополит Гавриил) совещались по поводу будущего «Словаря Академии Российской», председатель Академии Екатерина Дашкова внесла в проект одно изменение. Принято считать, что этим изменением была буква «ё». На самом деле Дашкова предложила «узаконить» диграф, сочетание двух звуков. А собственно буква «ё» была впервые напечатана лишь спустя 14 лет. До XV века, судя по всему, даже звука такого не было — то есть никто бы не сказал, например, «Ёлка» или «сЁстры». И сейчас бы так не говорили, если бы русский язык (как и любой другой) постоянно не изменялся.

    То, какие приключения пережил за века и последние несколько лет наш язык, обсудят Татьяна Рождественская (доктор филологических наук, специалист в области языка и культуры Древней Руси), Игорь Сухих (доктор филологических наук, литературовед, автор книги «Русский литературный канон (XIX–XX век)» и Светлана Друговейко-Должанская (кандидат филологических наук, научный руководитель интернет-проекта «Культура письменной речи», член Совета по русскому языку при Президенте РФ, член Орфографической комиссии РАН).

    Слушаем дискуссию «Русский язык: от прошлого к настоящему» 20 мая в Маяковке (наб. Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл). Подробности регистрации на сайте библиотеки, в разделе мероприятий. Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

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