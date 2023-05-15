Филологи обсудят состояние русского языка

Знатоки культуры Древней Руси, литературного канона XIX века и современного русского языка не просто расскажут о том, как наш великий и могучий изменялся и продолжает это делать, но и подискутируют. Послушать можно 20 мая в Маяковке бесплатно. 16+

Когда в ноябре 1783 года лучшие умы (в их числе Гавриил Державин, Денис Фонвизин, митрополит Гавриил) совещались по поводу будущего «Словаря Академии Российской», председатель Академии Екатерина Дашкова внесла в проект одно изменение. Принято считать, что этим изменением была буква «ё». На самом деле Дашкова предложила «узаконить» диграф, сочетание двух звуков. А собственно буква «ё» была впервые напечатана лишь спустя 14 лет. До XV века, судя по всему, даже звука такого не было — то есть никто бы не сказал, например, «Ёлка» или «сЁстры». И сейчас бы так не говорили, если бы русский язык (как и любой другой) постоянно не изменялся.

