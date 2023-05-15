Рядом с Петербургом гремит. Повлияли два огромных водных объекта

Метеорологи зафиксировали 15 мая в Ленинградской области грозу.
«Между Финским заливом и Ладогой загремело», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, активный прогрев и наличие двух обширных водных объектов, подпитывающих атмосферу влагой, усилили процессы конвекции. В итоге над заливом сформировались грозовые очаги.
«А вот и грозы, можно сказать, летние, так как на всей территории Ленинградской области +20 градусов», — пишет главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Яндекс.Погода» тоже показывает молнии в районе Коробицыно.
Это не первая гроза в этом году. 27 апреля грозу фиксировали в районе Волосово.