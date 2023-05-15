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    Любитель быстрой езды сбил юного велосипедиста на перекрестке в Лодейном Поле

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    Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства ДТП в Лодейнопольском районе, в котором пострадал несовершеннолетний. Он угодил под машину на велосипеде.

    В 15:40 14 мая на нерегулируемом перекрестке Республиканской улицы с улицей Гагарина в Лодейном Поле 42-летний местный житель на автомобиле Volkswagen Polo сбил 17-летнего велосипедиста, сообщает 15 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фольксваген» следовал по Республиканской от Свирской улицы, а потерпевший — ученик одного из областных техникумов — пересекал дорогу справа налево по ходу движения машины.

    В результате юный велосипедист получил переломы бедра и таза и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Водитель автомобиля за 2023 год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все — за превышение скорости.

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