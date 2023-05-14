В Петербурге испытали первый cупертягач Обуховского завода

В Санкт-Петербурге протестировали прототип грузовика БАЗ, который планируют собирать на бывшей площадке «Тойоты». Это разработка инженеров Обуховского завода.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Изюминок у БАЗа три. Во-первых, высокая грузоподъемность и проходимость: при собственной массе в 13 тонн суммарно тягач способен вывезти 36 тонн груза.
Вместе с автогонщицей Илоной Накутис «Фонтанка» покаталась на БАЗе и внесла свой вклад в испытания отечественного супертягача. Подробнее можно прочитать здесь.