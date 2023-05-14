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    В Петербурге испытали первый cупертягач Обуховского завода

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    В Санкт-Петербурге протестировали прототип грузовика БАЗ, который планируют собирать на бывшей площадке «Тойоты». Это разработка инженеров Обуховского завода.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Изюминок у БАЗа три. Во-первых, высокая грузоподъемность и проходимость: при собственной массе в 13 тонн суммарно тягач способен вывезти 36 тонн груза.

    Вместе с автогонщицей Илоной Накутис «Фонтанка» покаталась на БАЗе и внесла свой вклад в испытания отечественного супертягача. Подробнее можно прочитать здесь.

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    БАЗОбуховский завод
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