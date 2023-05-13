В Петербурге жену участника СВО обманули при попытке купить бронежилет

Жительница Петербурга заявила в полицию на мошенников, у которых она пыталась купить бронежилет для мобилизованного мужа, проходящего службу в зоне спецоперации. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

Женщина рассказала, что 6 мая неизвестный предложил ей купить бронежилет «Ратник». Продавец нашел покупательницу через телеграмм-чат, где люди продают и обменивают разные нужные на фронте вещи — одежду, броню, каски, оптику, дроны, рации и так далее. За товар неизвестный запросил 41 тысячу рублей. Петербурженку цена устроила. Далее она перевела деньги на указанный счет, отправила продавцу чек.