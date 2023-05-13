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    В Петербурге жену участника СВО обманули при попытке купить бронежилет

    2021
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    Жительница Петербурга заявила в полицию на мошенников, у которых она пыталась купить бронежилет для мобилизованного мужа, проходящего службу в зоне спецоперации. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 мая.

    Женщина рассказала, что 6 мая неизвестный предложил ей купить бронежилет «Ратник». Продавец нашел покупательницу через телеграмм-чат, где люди продают и обменивают разные нужные на фронте вещи — одежду, броню, каски, оптику, дроны, рации и так далее. За товар неизвестный запросил 41 тысячу рублей. Петербурженку цена устроила. Далее она перевела деньги на указанный счет, отправила продавцу чек.

    После мужчина назначил место и время получения, а также скинул номер человека, который передаст бронежилет. В указанное время на встречу с женщиной никто не пришел. Потерпевшая попросила помощи в розыске злоумышленника и возврате денег.

    © Фонтанка.Ру

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