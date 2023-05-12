В кино корейский политический детектив, снискавший овации в Каннах

18 мая на экраны выходит фильм корейского режиссера Ли Джон-джэ «Охота». По сюжету, в 1980-х разведка Южной Кореи обнаруживает, что в её ряды внедрен «крот», сливающий данные государственного значения. Чтобы обнаружить агента, два подразделения разведки начинают следить друг за другом, и каждый под подозрением. Агенты Пхён Хо и Чон До обнаруживают, что за всем стоит ещё более масштабный заговор, цель которого — убийство президента.
Премьера фильма состоялась год назад на 75-м Каннском кинофестивале в театре «Люмьер». После показа зрители стоя аплодировали в течение семи минут. Несмотря на это, режиссер после показа перемонтировал своё кино — многие мировые критики сообщали, что им трудно было уловить контекст. Некоторые диалоги были перезаписаны, чтобы облегчить для мировой аудитории понимание происходящего. По словам самого режиссера, своей целевой аудиторией он избрал молодое поколение корейцев, которые знают об этом периоде из учебников истории. И его расчет явно оправдался — в корейском прокате фильм стал четвертым по популярности.
18+
Матвей Пирогов