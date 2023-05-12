В кино покажут детектив Карена Шахназарова про Станиславского и Гиляровского по мотивам повести Конан Дойла

18 мая в прокат выходит новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». По сюжету в 1902 году знаменитый режиссер Константин Станиславский решает для вдохновения познакомиться с нравами московского «дна». В качестве проводника он выбирает знатока московских трущоб — журналиста Владимира Гиляровского. Вместе они отправляются в самый злачный район Москвы — легендарную Хитровку, где им приходится столкнуться с убийством самого странного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым. Режиссер и журналист вместе начинают расследование.
По словам создателя, свою картину он создал, вдохновившись, с одной стороны, творчеством Конан Дойла (к Шерлоку Холмсу отсылает даже название — «Знак четырех»), а с другой — произведениями Гиляровского. Получился ироничный детектив, жанровое кино — в духе ранних работ Шахназарова вроде «Мы из джаза». Здесь нет философии, зато есть детективная интрига, погони, трюки и т.п.
Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, роль Станиславского досталась Константину Крюкову. Главную женскую роль после долгих поисков доверили Анфисе Черных, которая известна по фильму «Географ глобус пропил».
Съемки проходили в основном в павильонах «Мосфильма», где были созданы сложные декорации: среди прочего парадные улицы Москвы, та самая мрачная Хитровка, интерьеры МХАТа, полицейский участок того времени и «хитровское подземелье» — сеть тоннелей в районе реки Неглинная. Некоторые эпизоды запечатлели в Санкт-Петербурге.
Матвей Пирогов
12+