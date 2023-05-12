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    В Кудрово «встает на рельсы» будущий путепровод через Мурманское шоссе

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    6 комментариев
    Фото: Dorogi_lo
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    Областные дорожники показали, как идет строительство путепровода через Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Сейчас там доделывают каркас, который вскоре установят над дорогой.

    В Кудрово почти завершили каркас путепровода, который пройдет над Мурманским шоссе, и со следующей недели начнется его аккуратная надвижка, рассказали 12 мая в телеграм-канале Dorogi_lo. Тяжелую конструкцию будут двигать по рельсам при помощи домкратов.

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    Помимо этого в мае на участке заработает буровая установка — будут прокладывать тоннель для обустройства опор под сам мост. Доделать второй путепровод через Мурманское шоссе вместе с подходами к нему и переключить на него движение планируют к концу года. После этого существующий путепровод разберут, чтобы обновить и расширить. «В итоге получится два моста, работающих в режиме «лечу в Кудрово» и «лечу из Кудрово», — комментируют дорожники.

    Напомним, что к возведению развязки с Мурманским шоссе возле «МЕГИ Дыбенко» приступили в январе этого года. Помимо строительства второго путепровода планируется пробить к трассе Центральную улицу. Эти работы начнутся после постройки моста.

    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьСтроительство дорог
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