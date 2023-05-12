В Кудрово «встает на рельсы» будущий путепровод через Мурманское шоссе

Областные дорожники показали, как идет строительство путепровода через Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Сейчас там доделывают каркас, который вскоре установят над дорогой.
В Кудрово почти завершили каркас путепровода, который пройдет над Мурманским шоссе, и со следующей недели начнется его аккуратная надвижка, рассказали 12 мая в телеграм-канале Dorogi_lo. Тяжелую конструкцию будут двигать по рельсам при помощи домкратов.
Помимо этого в мае на участке заработает буровая установка — будут прокладывать тоннель для обустройства опор под сам мост. Доделать второй путепровод через Мурманское шоссе вместе с подходами к нему и переключить на него движение планируют к концу года. После этого существующий путепровод разберут, чтобы обновить и расширить. «В итоге получится два моста, работающих в режиме «лечу в Кудрово» и «лечу из Кудрово», — комментируют дорожники.
Напомним, что к возведению развязки с Мурманским шоссе возле «МЕГИ Дыбенко» приступили в январе этого года. Помимо строительства второго путепровода планируется пробить к трассе Центральную улицу. Эти работы начнутся после постройки моста.