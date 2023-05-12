В Кудрово «встает на рельсы» будущий путепровод через Мурманское шоссе

Областные дорожники показали, как идет строительство путепровода через Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Сейчас там доделывают каркас, который вскоре установят над дорогой.



В Кудрово почти завершили каркас путепровода, который пройдет над Мурманским шоссе, и со следующей недели начнется его аккуратная надвижка, рассказали 12 мая в телеграм-канале Dorogi_lo. Тяжелую конструкцию будут двигать по рельсам при помощи домкратов.