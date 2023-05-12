Toyota сообщила об утечке данных более 2 миллионов водителей. Ей 10 лет, но заметили только сейчас

Сведения об автомобилях более двух миллионов клиентов Toyota Motor в Японии находились в открытом доступе в течение десятилетия. Об этом 12 мая заявили представители самой компании.
Утечка затронула 2,15 миллиона человек — это почти все клиенты основных облачных сервисов Toyota с 2012 года, пишет Reuters. В общий доступ, например, попали сведения о местонахождении и идентификационных номерах автомобилей. Со слов представителя компании, проблема началась в ноябре 2013 года и просуществовала до апреля 2023 года. Пострадали от утечки подписчики сервиса T-Connect, который предоставляет владельцам автомобилей Toyota в том числе автоматическую связь с колл-центром и экстренную помощь при ДТП, и аналогичного сервиса для владельцев Lexus — G-Link.
По заявлению компании, причиной утечки стал человеческий фактор. Из-за допущенной сотрудниками ошибки облачная система стала общедоступной, а не частной, как должна. А из-за отсутствия механизмов обнаружения, понять это смогли не сразу.
В Toyota добавили, что информации о злонамеренном использовании утекших данных им не поступало. Компания проинформировала о произошедшем комиссию по защите личных данных, а также заверила, что приняла меры для блокировки внешнего доступа к информации, проверяет все свои облачные сервисы и тщательно обучит сотрудников правилам обработки данных.