Появилась карта мест киносъемок в разных городах России

В интернете запустили «Кинокарту России» — в разных достопримечательных местах в разных городах стали помечать, какие фильмы там снимались. Там уже отмечены съемки, которые велись в Москве, Смоленске, Ярославле, Екатеринбурге и даже в Анадыре, а также в горах и на берегах рек.



В Петербурге, правда, точек отмечено пока лишь три — Витебский вокзал («Вокзал для двоих», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Анна Каренина», «Троцкий», «Брат», «Серебряные коньки»), Михайловский театр («Балет») и Петропавловская крепость («О бедном гусаре замолвите слово», «Звезда пленительного счастья», «Михайло Ломоносов», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Гардемарины, вперед!»).

