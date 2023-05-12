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    Кино

    Появилась карта мест киносъемок в разных городах России

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    3 комментария

    В интернете запустили «Кинокарту России» — в разных достопримечательных местах в разных городах стали помечать, какие фильмы там снимались. Там уже отмечены съемки, которые велись в Москве, Смоленске, Ярославле, Екатеринбурге и даже в Анадыре, а также в горах и на берегах рек.

    В Петербурге, правда, точек отмечено пока лишь три — Витебский вокзал («Вокзал для двоих», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Анна Каренина», «Троцкий», «Брат», «Серебряные коньки»), Михайловский театр («Балет») и Петропавловская крепость («О бедном гусаре замолвите слово», «Звезда пленительного счастья», «Михайло Ломоносов», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Гардемарины, вперед!»).

    Проект предполагает интерактив: добавлять новые точки на карту смогут сами пользователи.

    Это не первая кинокарта России в интернете. Ранее места съемок фильмов были нанесены на «Яндекс.Карты».

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