Тяжёлая степень опьянения. Найденную в Апраксином дворе актрису «Улиц разбитых фонарей» в реанимацию отправил алкоголь

В Петербурге поиски Марины Гридасовой, снимавшейся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», закончились в реанимации. Женщину нашли на улице без одежды и в тяжёлом состоянии. Знакомые сетуют на пагубные пристрастия, в полиции склонны согласиться, стало известно «Фонтанке» 12 мая.

Под конец майских праздников Гридасову узнали в пациентке НИИ Джанелидзе, которую не первый день ставили на ноги как неизвестную. Женщину лет пятидесяти на вид увидели работники рынка на территории Апраксина двора. Картина была неприглядной. По предварительным данным, не было ни документов, ни одежды, ни видимых серьёзных повреждений.



В больницу её доставили со ссадинами, черепно-мозговой травмой и отравлением. В правоохранительных органах отметили, что именно из-за тяжести последнего пациентку поместили в реанимацию.



Предположение торговцев о том, что женщина пьяна, подтвердилось после исследования. В крови нашли спирт концентрацией в 3,7 промилле. Это близко к критической стадии.

63-летняя актриса живёт одна неподалёку от Апраксина двора. Соседи заметили незапертую дверь квартиры и, судя по всему, связались с родными. В ночь на 9 мая о пропаже Марины Гридасовой заявил родственник из столицы. К этому времени она не выходила на связь неделю. Родственник предположил, что женщина могла попасть в беду из-за мошенников, нацелившихся на квартиру.

