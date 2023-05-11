Извлекли освежитель воздуха. Домработника подозревают в изнасиловании пенсионерки в Новой Москве

Домработник арестован по делу об изнасиловании 78-летней женщины в Новой Москве. В больнице из нее извлекли луковицу, яйцо и баллон освежителя воздуха, пишет 11 мая MSK1.RU.

Инцидент произошел в доме на 4-м Кленовом переулке. Пенсионерка находится в больнице, а мужчину, как сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета, задержали. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

По предварительным данным, 56-летний задержанный полностью признал вину и отправился под стражу.