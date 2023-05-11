«Акцент на непреходящие ценности». В 2024 году для школ России разработают новый учебник по обществознанию

Новый учебник по обществознанию появится в российских школах, разработать его должны в 2024 году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного юридического форума. Трансляция 11 мая велась на сайте мероприятия.



«Будет разработан в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества», — сказал он.

Глава министерства добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают изменения. Их содержание будет отражать подходы к этим предметам, существовавшие в советское время.