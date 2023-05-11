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    Эрмитаж покажет платья, созданные Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным

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    В главном вестибюле Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» представят костюмы и платья, созданные модельерами с 1987 по 2013 год, из собрания музея.

    фото с выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже» в 2016 году
    фото с выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже» в 2016 годуФото: hermitagemuseum.org/
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    Советские и российские кутюрье Вячеслав Зайцев (1938–2023) и Валентин Юдашкин (1963–2023) ушли из жизни в конце апреля —начале мая. Эрмитаж почтит память художников, представив их работы, созданные в разные годы. Вячеслав Зайцев создавал образы для Аллы Пугачёвой, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Филиппа Киркорова, Юдашкин также работал с Аллой Борисовной, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле. Музей напоминает, что в 2016 году в Манеже Малого Эрмитажа проходила выставка «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже», где можно было увидеть более ста ансамблей, эскизы, видео с показов. Тогда же художник подарил Эрмитажу шестнадцать комплектов из личного собрания — они относятся к коллекциям haute couture и prêt-à-porter de luxe.

    Также Эрмитаж напомнил, что в 2017 году музей получил в дар наряды от Елены Макаровой из гардероба Елены Образцовой, созданные Вячеславом Зайцевым. Кроме того, в коллекции современного костюма Эрмитажа есть платье, созданное Валентином Юдашкиным в 2009 году и переданное в дар музею в 2022 году О. В. Сыроватской.

    Акция в память о Вячеславе Зайцеве и Валентине Юдашкине пройдёт в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» 12 мая, открытие в 15:00.

    +6

    Анастасия Семенович

    фото с выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже» в 2016 году
    фото с выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже» в 2016 годуФото: hermitagemuseum.org/

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