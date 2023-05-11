Оборот общепита в Петербурге падает второй месяц подряд. Розница не была в плюсе уже год

Оборот розничной торговли в Петербурге в первом квартале 2023 года составил 497,9 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 13,6 % меньше, чем в январе–марте 2022 года, следует из данных Петростата, опубликованных 10 мая.
Только в марте магазины Северной столицы заработали 179,3 млрд рублей, что на 12,2 % меньше, чем за тот же месяц год назад. Отрицательная динамика оборота розницы наблюдается с апреля 2022 года.
Продажи продуктов питания в первом квартале составили 190,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню прошлого года. Торговля непродовольственными товарами сократилась на 20,4 %, до 307 млрд рублей.
Оборот общественного питания в январе–марте 2023 года составил 40 млрд рублей, на 0,1 % меньше, чем в первом квартале 2022 года. Только в марте рестораны, бары и кафе заработали 13,6 млрд рублей, что на 0,9 % меньше, чем год назад. Отрицательная динамика показателя наблюдается второй месяц подряд, до этого общепит был стабильно в плюсе, восстанавливаясь после ковидных ограничений.