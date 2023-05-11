Российские дилеры попросили Renault возместить 8,5 млрд руб. убытков

Российские автодилеры Renault попросили французское руководство концерна возместить им
В адрес президента Renault Жан-Доминика Сенара дилеры направили соответствующее письмо с просьбой заключить соглашение. Они пояснили, что обозначенная сумма сложилась из стоимости приобретения и аренды недвижимости под размещение дилерских центров, реконструкции помещений под стандарты французского концерна, средств, затраченных на обучение персонала и развитие дилерской сети, упущенной выгоды и издержек, возникших из-за отсутствия гарантийного обслуживания.
Дилеры отметили, что подобное соглашение видится им наиболее компромиссным вариантом развития событий, в противном же случае им придется отстаивать свои права в суде, что неминуемо обернется для Renault репутационными рисками и усложнит возвращение бренда в Россию.
Renault официально ушел из России в начале мая. Завод перешел правительству Москвы за символическую стоимость, доля в «АвтоВАЗе» — РФ «ФГУП» НАМИ, подведомственному Минпромторгу, сейчас там выпускают автомобили «Москвич».