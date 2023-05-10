А он есть. «Фонтанка» обнаружила во дворах Александринского театра притаившегося режиссера

«Фонтанка» заглянула во дворы Новой сцены Александринского театра и за ограждением нашла памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду, который будет торжественно открыт 12 мая. Ранее мы показывали, как он будет выглядеть.



Как рассказывали ранее в театре, памятник создал скульптор Алексей Архипов, взяв за основу знаменитый портрет Мейерхольда, созданный Борисом Григорьевым. Со слов худрука Александринского театра Валерия Фокина, режиссер «как бы будет идти от Новой сцены к основной». Кстати, имя Мейерхольда уже присвоено и самой Новой сцене.

