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    А он есть. «Фонтанка» обнаружила во дворах Александринского театра притаившегося режиссера

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    «Фонтанка» заглянула во дворы Новой сцены Александринского театра и за ограждением нашла памятник режиссеру Всеволоду Мейерхольду, который будет торжественно открыт 12 мая. Ранее мы показывали, как он будет выглядеть.

    Как рассказывали ранее в театре, памятник создал скульптор Алексей Архипов, взяв за основу знаменитый портрет Мейерхольда, созданный Борисом Григорьевым. Со слов худрука Александринского театра Валерия Фокина, режиссер «как бы будет идти от Новой сцены к основной». Кстати, имя Мейерхольда уже присвоено и самой Новой сцене.

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    В Александринском театре Мейерхольд поставил около двух десятков спектаклей, включая «Дон Жуан» и «Маскарад».

    Открытие памятника приурочено к фестивалю «Новая Х», который пройдет с 12 по 14 мая. В программе фестиваля — перформансы, дискуссии, показы записей спектаклей, концерты — от группы Jane Air до пиано-гала с участием Алексея Гориболя и Настасьи Хрущевой.

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