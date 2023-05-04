Как Новая сцена Александринки отметит десятилетие: Х файлы Люкевича, балет на музыку Лагутенко, эксклюзивный концерт JANE AIR

В мае 2023 года Новая сцена им. Вс. Мейерхольда отмечает десятилетие — и в честь этого события в Александринском театре пройдет трехдневный фестиваль «Новая Х». В программу 12–14 мая включены все ключевые направления деятельности Новой — театр, танец, музыка, медиаискусство.



Фото: Катя Кравцова, фото предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





Стартует фестиваль в полдень 12 мая с торжественного открытия памятника Всеволоду Мейерхольду во дворе Новой сцены. А вечером, с 19:00 до 20:00, в медиацентре пройдет диалог Валерия Фокина и Андрея Могучего о Новой сцене — о том, какие планы были десять лет назад, когда создавалась Новая сцена, и как они реализовались, и в целом о театре. Послушать выступление можно будет онлайн в паблике театра во «ВКонтакте». 16+



В 20:00 состоится премьера спектакля-инсталляции «Новая сцена Х файлы» от режиссера Кирилла Люкевича (4elovekvmaske, UFO). Зрители попадут в бродилку-путешествие по спектаклям, которые ставились на Новой сцене в прошедшие десять лет. 16+



«Непокой», хореография Ксении Михеевой Фото: предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





Второй день будет посвящен танцам, и главным его событием станет презентация на Новой сцене новой работы хореографа, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Ксении Михеевой «Непокой» на музыку Ильи Лагутенко. Начало танцевального спектакля в 19:30. 16+



Также в этот же день зрителей ждет дискуссия о современном танце и его будущем и перформанс от танцевальной компании OMYT — он состоится в 18:30 в Фойе, вход свободный, но по регистрации.



JANE AIR Фото: предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





На следующий день — он будет посвящен музыке — со специальной программой в сопровождении духовых и струнных групп симфонического оркестра выступит группа JANE AIR, играющая в жанре альтернативной музыки. Поклонники уже практически раскупили все билеты, так что тем, кто не успел, придется довольствоваться онлайн-трансляцией. 18+



14 мая в 20:00 в Фойе зрителей ждет еще один перформанс — от концептуального хора Attack de Panique, ищущего ответ на вопрос «Каким должен быть хор 21 века?» Вход свободный, по регистрации. 16+



Одним из завершающих фестиваль событий станет пиано-гала при участии Настасьи Хрущёвой, Алексея Гориболя, Риада Маммадова. В программе вечера 15 мая — музыка XX — начала XXI века, от Прелюдий Кара Караева и джаз-мугама «Баяты-Шираз» Вагифа Мустафзаде до «русских тупиков» Хрущёвой. Начало в 21:00 на Новой сцене. 16+



Также все дни фестиваля «Новая Х» будет работать выставка дополненной реальности о наследии Мейерхольда от команды «Лаборатории новых медиа», аудиоинсталляция из звуков Новой, а также световая инсталляция в Фойе.

Подробную программу и расписание смотрите на сайте.

