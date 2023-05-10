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    Трамвай от Рыбацкого в Колпино доехал до проекта планировки

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    Правительство Петербурга разработало проект планировки для участка Советского проспекта и части трамвайной линии от станции «Рыбацкое» до Колпино. Ранее этот маршрут попал в число приоритетных новых направлений.

    Проект соответствующего распоряжения опубликован 10 мая. Он включает Советский проспект от переулка Слепушкина до перспективной Южной широтной магистрали и соответствующий ему «участок трамвайной линии от станции метро «Рыбацкое» до г. Колпино» — чуть за Гудиловскую улицу.

    Согласно приложенным документам, речь идет о протяженности примерно в километр. Пропускная способность проспекта составит 21,3 тысяч единиц в сутки при интенсивности движения в 9,5 тысяч. Трамвайная линия должна пропускать 470 пар вагонов и 25 тысяч человек в сутки, но расчетная интенсивность — 16 пар в час.

    При этом трамвайная линия должна начинаться не от Слепушкина, а западнее и ближе к станции метро — в районе Прибрежной. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что маршрут от «Рыбацкого» вдоль Советского проспекта и дальше до Колпино вошел в число приоритетных трамвайных направлений, как и еще один — «Шушары — Колпино». Подробнее об этом читайте здесь.

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