Трамвай от Рыбацкого в Колпино доехал до проекта планировки

Правительство Петербурга разработало проект планировки для участка Советского проспекта и части трамвайной линии от станции «Рыбацкое» до Колпино. Ранее этот маршрут попал в число приоритетных новых направлений.



Проект соответствующего распоряжения опубликован 10 мая. Он включает Советский проспект от переулка Слепушкина до перспективной Южной широтной магистрали и соответствующий ему «участок трамвайной линии от станции метро «Рыбацкое» до г. Колпино» — чуть за Гудиловскую улицу.

Согласно приложенным документам, речь идет о протяженности примерно в километр. Пропускная способность проспекта составит 21,3 тысяч единиц в сутки при интенсивности движения в 9,5 тысяч. Трамвайная линия должна пропускать 470 пар вагонов и 25 тысяч человек в сутки, но расчетная интенсивность — 16 пар в час.