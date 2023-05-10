Трассу «Скандинавия» полностью перекроют под Выборгом для работ на линии электропередачи

Дорожники утром 10 мая полностью перекроют движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт остановят на 10 минут.



С 11:00 до 11:10 будет перекрыто движение на 131-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, сообщает в среду пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут переустраивать линию электропередачи.

Работы ведутся в рамках реконструкции «Скандинавии» со 122-го по 134-й километр. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».