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    Трассу «Скандинавия» полностью перекроют под Выборгом для работ на линии электропередачи

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    Дорожники утром 10 мая полностью перекроют движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Транспорт остановят на 10 минут.

    С 11:00 до 11:10 будет перекрыто движение на 131-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, сообщает в среду пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут переустраивать линию электропередачи.

    Работы ведутся в рамках реконструкции «Скандинавии» со 122-го по 134-й километр. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

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    Ленинградская областьТрасса СкандинавияПерекрытие движения
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