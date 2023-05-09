«Такое первый раз вижу». Водители пожаловались на пробки при возвращении в Россию из Белоруссии

При возвращении в Россию из Белоруссии граждане, ехавшие по трассе из Витебска через пункт пропуска Лобок, столкнулись с длинной очередью. «Стою больше 4 часов, впереди видна граница, белый знак, КПП и за ним 100 метров примерно. То есть, судя по количеству машин впереди, еще полтора-два часа стоять. Цензурных слов нет», — поделился читатель с нашим корреспондентом.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Со слов собеседника «Фонтанки», очереди на границах между Россией и Белоруссией начались с 5 мая, когда Белоруссия ввела проверку на границе. «Вообще не было такого. Обычно проезжаешь, показываешь паспорт — и все. Было несколько машин, может быть, но такое я первый раз вижу. Хотя несколько раз в год езжу через этот пункт, и на праздники езжу, но такого не было никогда», — поделился читатель.

читатель «Фонтанки»

По его словам, прохождение границы в обратном направлении, в Белоруссию, в настоящее время чуть легче: там он заметил только 15–20 машин, их проверка займет около часа, по его прикидкам. «Мы едем 1,5 км уже 6 часов! Достали нарды, чтобы сильно не скучать. По слухам затора: на весь пропускной пункт работает только один (уже два) компьютера», — рассказала «Фонтанке» другой очевидец.

Свидетельства читателя «Фонтанки» подтверждают комментарии в Telegram-чате «Граница РФ-РБ». Пользователи рассказывают об огромной пробке на пункте пропуска Лобок, а также делятся, что уже несколько часов стоят в пробке в этом месте на границе.

