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    В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией

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    На дорогах между Россией и Белоруссией появились Контрольно-пропускные пункты (КПП) в рамках «подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Об этом 5 мая сообщает РБК со ссылкой на горячую линию белорусского Госпогранкомитета.


    «С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», — рассказали там.

    В пятницу появились сообщения о введении Белоруссией временного пограничного контроля на границе с Россией, а у въезжающих начали проверять паспорта.

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    РоссияБелоруссияПаспорта
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    Комментарии 9

    Гость05 Мая 2023 в 20:15
    Ни тшахо страшнаха.))
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