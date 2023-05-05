В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией

На дорогах между Россией и Белоруссией появились Контрольно-пропускные пункты (КПП) в рамках «подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Об этом 5 мая сообщает РБК со ссылкой на горячую линию белорусского Госпогранкомитета.





«С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», — рассказали там.



В пятницу появились сообщения о введении Белоруссией временного пограничного контроля на границе с Россией, а у въезжающих начали проверять паспорта.

