Маленький коптер и злой кот. На Испытателей мужчина с беспилотником попался полиции и обескуражил объяснением

Полицейские Приморского района Петербурга неожиданно взяли на себя защиту квадрокоптера от кота, который покушался на его целостность. Правда, владельца едва ли обрадовали.

29-летний гражданин Белоруссии не разминулся с нарядом патрульно-постовой службы на проспекте Испытателей, 2, незадолго до четырёх часов ночи 9 мая, пишет «Дорожный инспектор». Внимание в период запрета беспилотников привлёк его FPV.

«Гражданин рассказал историю: дрон несёт, чтобы обезопасить от кота, который постоянно грызёт лопасти», — приводит паблик объяснение прохожего.