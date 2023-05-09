Маленький коптер и злой кот. На Испытателей мужчина с беспилотником попался полиции и обескуражил объяснением

Полицейские Приморского района Петербурга неожиданно взяли на себя защиту квадрокоптера от кота, который покушался на его целостность. Правда, владельца едва ли обрадовали.
29-летний гражданин Белоруссии не разминулся с нарядом патрульно-постовой службы на проспекте Испытателей, 2, незадолго до четырёх часов ночи 9 мая, пишет «Дорожный инспектор». Внимание в период запрета беспилотников привлёк его FPV.
«Гражданин рассказал историю: дрон несёт, чтобы обезопасить от кота, который постоянно грызёт лопасти», — приводит паблик объяснение прохожего.
Коптер изъяли до выяснения обстоятельств, а владелец не избежал поездки в отдел.
По информации «Фонтанки», там он посвятил сотрудников в нюансы гонок на тинивупах. Со слов мужчины, его маленький коптер не предназначен для полётов на открытой местности, а сейчас и вовсе не летает. Вернуться к хобби с изъятым IFlight, похоже, надежды не теряет. У дрона погнуты лопасти, в полную негодность он не пришёл, но кот угрожает довершить начатое.
В Петербурге как минимум до 15 мая действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. «Фонтанка» показывала применение, которое их обладатели находят для дорогостоящей техники.
В полицию тем временем валятся заявки, что где-то всё же летают. Или только готовятся. К примеру, ночью
Вечером того же дня человек с повышенной гражданской ответственностью ориентировал сотрудников правоохранительных органов на шаверму на проспекте Художников. Дерзкое нарушение он заметили под боком: один из посетителей с рацией будто бы прямо из кафе управлял БПЛА. Тревога оказалась ложной — в заведении сидел контролёр торгового зала.