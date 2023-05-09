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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Маленький коптер и злой кот. На Испытателей мужчина с беспилотником попался полиции и обескуражил объяснением

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    35 комментариев

    Полицейские Приморского района Петербурга неожиданно взяли на себя защиту квадрокоптера от кота, который покушался на его целостность. Правда, владельца едва ли обрадовали.

    29-летний гражданин Белоруссии не разминулся с нарядом патрульно-постовой службы на проспекте Испытателей, 2, незадолго до четырёх часов ночи 9 мая, пишет «Дорожный инспектор». Внимание в период запрета беспилотников привлёк его FPV.

    «Гражданин рассказал историю: дрон несёт, чтобы обезопасить от кота, который постоянно грызёт лопасти», — приводит паблик объяснение прохожего.

    Коптер изъяли до выяснения обстоятельств, а владелец не избежал поездки в отдел.

    По информации «Фонтанки», там он посвятил сотрудников в нюансы гонок на тинивупах. Со слов мужчины, его маленький коптер не предназначен для полётов на открытой местности, а сейчас и вовсе не летает. Вернуться к хобби с изъятым IFlight, похоже, надежды не теряет. У дрона погнуты лопасти, в полную негодность он не пришёл, но кот угрожает довершить начатое.

    В Петербурге как минимум до 15 мая действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. «Фонтанка» показывала применение, которое их обладатели находят для дорогостоящей техники.

    В полицию тем временем валятся заявки, что где-то всё же летают. Или только готовятся. К примеру, ночью 8 мая бдительный прохожий приметил нечто похожее на дрон на детской площадке на Придорожной аллее. Проверка показала, что у скамейки «притаилась» детская игрушка.

    Вечером того же дня человек с повышенной гражданской ответственностью ориентировал сотрудников правоохранительных органов на шаверму на проспекте Художников. Дерзкое нарушение он заметили под боком: один из посетителей с рацией будто бы прямо из кафе управлял БПЛА. Тревога оказалась ложной — в заведении сидел контролёр торгового зала.

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    Комментарии 35

    Гость09 Мая 2023 в 17:04
    Ещё закуску придётся достать..) - Лёха, летаешь ли ты? - Господи, где позволены Тобой полёты! ) - Летаешь ли ты.. Телом, или, может быть.., - Душой!? ) - Ну.., это как на это посмотреть..) - Вернись немного на Фонтанку! - Зачем?) - Дай людям посмеяться над тобой..) - Господи, легко, вот он - я..) - Не-не, так не прокатит, в каком-то другом Образе должен ты предстать..) - Должен ли я кого-то.. Любить, или.. - Ненавидеть? - Нейтральным сможешь быть? - ..., ..., Господи - никогда! ) - Врёшь, часто оцениваешь ты людей, типа, они - не так уж и важны!.. - Прости.. - ты - эгоист? - Да. - Но это же не повод, всех других..(слова не подобрать..) - Сложно довольно таки мир устроен..) - Отказался от.., революционных Идей? - Нет! - Бардак же будет! - Блин.., Шпенглер уже в голове.., 2200-ый..) - Понимаешь, что происходит? - Да! Это сильная игра со Злом! - Итог? - Господи, пока - сдаюсь, мне - не осилить! - Не смей так говорить! - Кто я? - Пьяница ужасный, ты.. - Неплохо выкрутился! - я не об этом..
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