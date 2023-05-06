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    Дрон превращается…в дорогой стабилизатор. Показываем, как теперь в Петербурге снимают с коптеров

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    2 комментария

    Пока в Петербурге запрещены полеты дронов, их обладатели не теряются и используют дорогостоящую технику с земли. Правильная съемка с коптера в городе теперь выглядит только так. Как минимум до 15 мая.

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    Такую картину 6 мая у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы запечатлел корреспондент «Фонтанки». Как пояснил ему коллега мужчины с дроном, тот снимал происходящее на коптер, потому что у встроенной камеры хорошая стабилизация.

    В Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг него запрещены полеты беспилотников до 15 мая. Разрешения на полеты до этого момента выдаваться не будут. Дополнительное ограничение действует с 7 по 10 мая. Исключения в этот период составят БПЛА органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, которые исполняют государственный заказ или действуют в интересах СМИ и киноиндустрии при наличии специальных документов.

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    Запрет на беспилотникиВидео с коптераДроныПетербург
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    Комментарии 2

    Гость06 Мая 2023 в 18:23
    День победы. Все боятся.
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