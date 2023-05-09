Российскому послу в Польше не дали возложить цветы к мемориалу советских воинов

Послу России в Польше Сергею Андрееву преградили путь от автомобиля до мемориального кладбища в Варшаве протестующие. На месте присутствовали журналисты и полиция. Один из активистов потребовал, чтобы Андреев снял георгиевскую ленточку. Видео инцидента 9 мая опубликовал в своем Telegram-канале «Подъем».



Российские дипломаты планировали возложить венки и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Однако, по словам свидетелей, были оттеснены назад к машинам.

Затем Андреев сообщил РИА Новости, что в результате столкновения с протестующими не пострадал, а произошедшее назвал «безобразием и нарушением общественного порядка». Полицейские рассказали дипломату, что акция протеста была санкционирована мэрией. «А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — добавил он.