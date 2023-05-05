Ботанический сад приглашает на майский фестиваль с интерактивом, шоу мыльных пузырей и артистами на ходулях

У традиционного майского фестиваля «Торжествуй, зелёный май!» в Ботаническом саду в 2023 году насыщенная программа: обещают конкурсы для детей и взрослых от «Мимигрантов», представления с мыльными пузырями, музыкальные номера, ботанические викторины для взрослых и детей и детские мастер-классы.. Выставка в «Зелёном домике», оранжереи и Ботанический музей также будут работать в рамках фестиваля.
В павильоне «Зелёный домик» пройдёт выставка «Природа вещей», посвящённая ткачеству и тематические мастер-классы. Подробности можно узнать в группе проекта. Полную программу активностей на площадке около «Зелёного домика» с 12 до 16 часов в каждый из фестивальных дней вы можете узнать по ссылке. 8 мая с 12 до 15.45 можно будет прогуляться вокруг нижней чаши пруда в Японском саду. На площадке возле сада также будет развлекательная программа от «Мимигрантов» «медовые бочки». 6 и 7 мая с 11 до 16.30 в режиме прогулки будет работать Субтропический оранжерейный маршрут, 8 мая в это же время — Тропический.
Фестиваль «Торжествуй, зелёный май!» пройдёт в Ботаническом саду с 6 по 8 мая 2023 с 10 до 17 часов (билеты можно приобрести до 16.30). С 17 до 19 часов в продаже только отдельные парковые билеты. Подробная программа мероприятий на сайте Ботсада.
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Анастасия Семенович