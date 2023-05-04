В Петербурге актриса «Лицедеев» попала в больницу. Ей стало плохо на сцене

Вечерний спектакль «Светка» в петербургском театре «Лицедеи» отменен во время выступления. В больницу попала главная героиня — актриса Снежана Прудько.



О сорвавшемся спектакле «Фонтанке» 4 мая сообщил один из зрителей, занявших место в зале в 19 часов. По его словам, на сцене актриса упала и, судя по всему, потеряла сознание.

На улицу Льва Толстого вызвали скорую.

В театре уточнили, что Снежана сейчас находится в больнице. Пока понимания, когда она вернется, нет. Спектакль решено не переносить, за билеты готовы вернуть деньги.