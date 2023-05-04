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    В Петербурге актриса «Лицедеев» попала в больницу. Ей стало плохо на сцене

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    Вечерний спектакль «Светка» в петербургском театре «Лицедеи» отменен во время выступления. В больницу попала главная героиня — актриса Снежана Прудько.

    О сорвавшемся спектакле «Фонтанке» 4 мая сообщил один из зрителей, занявших место в зале в 19 часов. По его словам, на сцене актриса упала и, судя по всему, потеряла сознание.

    На улицу Льва Толстого вызвали скорую.

    В театре уточнили, что Снежана сейчас находится в больнице. Пока понимания, когда она вернется, нет. Спектакль решено не переносить, за билеты готовы вернуть деньги.

    В мае «Светку» ставят дважды — 4 и 14 числа. История о девочке, оставшейся одной дома в Новый год, в которой есть и смех, и слезы, и размышления о семейных ценностях. Это первый моноспектакль 31-летней Снежаны Прудько. Она представила его в 2021 году в соавторстве с режиссером Романом Ковалевым.

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