Смольный продал на торгах заброшенную водонапорную башню в Осиновой Роще

Смольный нашел покупателя на старинную заброшенную водонапорную башню на территории усадьбы Осиновая Роща в Парголово. Объект ушел с молотка за 4,15 млн рублей.
Как следует из итогового протокола торгов, состоявшихся 4 мая на площадке Российского аукционного дома, на аукционе разыгрывалась сама водонапорная башня и участок площадью 101 кв. м под ней. Начальная цена лота составляла 1,77 млн рублей. В итоге победительницей стала Татьяна Телегина, предложившая за имущественный комплекс 4,15 млн рублей.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов с ней должен быть заключен договор.
Как отмечается в конкурсной документации, пятиэтажная башня площадью 93,7 кв. м была введена в эксплуатацию в 1937 году. По данным сайта об архитектуре Петербурга Citywalls, она была построена в период владения усадьбой графом Владимиром Левашовым, между 1869-м и 1890-м годами, впоследствии была надстроена.