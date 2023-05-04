В прокате — экранизация лермонтовского «Маскарада» в современных реалиях

11 мая на экраны выходит фильм режиссера Михаила Шевчука «МаскЕрад». За основу ленты взята классическая пьеса «Маскарад» Михаила Лермонтова.
По сюжету, Арбенин — жестокий карточный шулер, разоривший множество жертв. Единственной его слабостью является жена Нина и благодаря ей Арбенин отходит от криминала. Однако его бывший партнер по картам Казарин, лишившись состояния, надеется вернуть Арбенина в игру, разлучив его с Ниной.
Фильм обещает психологические схватки прожженных, циничных героев в шикарных интерьерах и, по определению создателей, является мелодраматическим триллером.
В главных ролях — Алексей Фаддеев («Король и Шут»), Анастасия Шевчук («Семейный бизнес»), Даниил Спиваковский («Раневская»).
16+
Матвей Пирогов