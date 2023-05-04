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    В прокате — экранизация лермонтовского «Маскарада» в современных реалиях

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    11 мая на экраны выходит фильм режиссера Михаила Шевчука «МаскЕрад». За основу ленты взята классическая пьеса «Маскарад» Михаила Лермонтова.

    Фото: кадр из фильма
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    По сюжету, Арбенин — жестокий карточный шулер, разоривший множество жертв. Единственной его слабостью является жена Нина и благодаря ей Арбенин отходит от криминала. Однако его бывший партнер по картам Казарин, лишившись состояния, надеется вернуть Арбенина в игру, разлучив его с Ниной.

    Фильм обещает психологические схватки прожженных, циничных героев в шикарных интерьерах и, по определению создателей, является мелодраматическим триллером.

    В главных ролях — Алексей Фаддеев («Король и Шут»), Анастасия Шевчук («Семейный бизнес»), Даниил Спиваковский («Раневская»).

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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