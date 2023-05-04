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    В кино — комедийная биография первого в мире смартфона BlackBerry

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    Фото: кадр из фильма
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    11 мая на экраны выходит канадская лента «Кто убил BlackBerry?» Режиссер Мэтт Джонсон и раньше занимался мрачно-комедийными мокьюментари. В этот раз, взяв за основу книгу Джеки Макниш, он снял достоверную и в то же время забавную историю о взаимоотношениях канадских бизнесменов Майкла Лазаридиса и Джима Балсилли, которые первыми попытались объединить в одном устройстве компьютер и телефон.

    Съемки также происходили в Канаде и в Силиконовой долине. Премьера фильма состоялась в феврале этого года на 73-м Берлинском кинофестивале. Кино уже успело победить на Международном кинофестивале в Сан-Франциско.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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