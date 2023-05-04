В кино — комедийная биография первого в мире смартфона BlackBerry

11 мая на экраны выходит канадская лента «Кто убил BlackBerry?» Режиссер Мэтт Джонсон и раньше занимался мрачно-комедийными мокьюментари. В этот раз, взяв за основу книгу Джеки Макниш, он снял достоверную и в то же время забавную историю о взаимоотношениях канадских бизнесменов Майкла Лазаридиса и Джима Балсилли, которые первыми попытались объединить в одном устройстве компьютер и телефон.
Съемки также происходили в Канаде и в Силиконовой долине. Премьера фильма состоялась в феврале этого года на 73-м Берлинском кинофестивале. Кино уже успело победить на Международном кинофестивале в Сан-Франциско.
16+
Матвей Пирогов