Пострадал помощник машиниста. Что известно о подрыве железной дороги в Брянской области

Также, ссылаясь на экстренные службы, агентство сообщает , что после взрыва был зафиксирован разлив селитры. Источник отметил, что на место прибыла мобильная лаборатория Роспотребнадзора, были взяты пробы воздуха, воды и почвы возле Снежетьской и двух ближайших населенных пунктов. По предварительным данным, экспресс-анализы не показали превышения вредных веществ в воздухе.

При взрыве пострадал помощник машиниста грузового поезда, сообщает 3 мая РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, из-за происшествия пассажирский поезд Минск — Адлер пустили по запасному маршруту.

В районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области накануне сработало взрывное устройство. По данным РЖД, с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов.

Кроме того, в экстренных службах уточнили, что 3 мая место происшествия будет обследовать с воздуха беспилотник. Собеседник агентства рассказал, что из 26 вагонов, сошедших с рельсов, в 8 были металлоизделия, в 7 — минеральные удобрения, также было по 4 вагона со стройматериалами и фракциями пропан-бутана, два — с грузом кальция оксида и один — с бумагой.



Пресс-служба РЖД опубликовала кадры с перегона Снежетьская — Белые Берега. «Демонтируем повреждённое железнодорожное полотно и готовимся к укладке нового пути», — рассказали в компании.