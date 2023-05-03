Пострадал помощник машиниста. Что известно о подрыве железной дороги в Брянской области

В районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области накануне сработало взрывное устройство. По данным РЖД, с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов.
При взрыве пострадал помощник машиниста грузового поезда, сообщает 3 мая РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, из-за происшествия пассажирский поезд Минск — Адлер пустили по запасному маршруту.
Также, ссылаясь на экстренные службы, агентство сообщает, что после взрыва был зафиксирован разлив селитры. Источник отметил, что на место прибыла мобильная лаборатория Роспотребнадзора, были взяты пробы воздуха, воды и почвы возле Снежетьской и двух ближайших населенных пунктов. По предварительным данным, экспресс-анализы не показали превышения вредных веществ в воздухе.
Кроме того, в экстренных службах уточнили, что 3 мая место происшествия будет обследовать с воздуха беспилотник. Собеседник агентства рассказал, что из 26 вагонов, сошедших с рельсов, в 8 были металлоизделия, в 7 — минеральные удобрения, также было по 4 вагона со стройматериалами и фракциями пропан-бутана, два — с грузом кальция оксида и один — с бумагой.
Пресс-служба РЖД опубликовала кадры с перегона Снежетьская — Белые Берега. «Демонтируем повреждённое железнодорожное полотно и готовимся к укладке нового пути», — рассказали в компании.
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Следственный комитет тоже показывал видео с места событий. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега после взрыва приостановили. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что пассажиров пока будут возить автобусы и электрички. Что за устройство сработало у станции — пока не ясно.
Это второй за несколько дней подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Утром 1 мая взрыв произошел в районе станции Унеча, с рельсов сошли локомотив и семь вагонов. Начался пожар, который тушили около двух часов.