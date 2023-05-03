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    СК показывает место подрыва путей в Брянской области, где сошли локомотив и 20 вагонов

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    Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России работают на месте ЧП на железной дороге в Брянской области, в районе железнодорожной станции Снежетьская. Там 2 мая сработало взрывное устройство и, по данным РЖД, с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов. Люди не пострадали. СК публикует видео.

    СК РФ

    «В настоящее время сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий происшествия. Правоохранительными структурами ведутся оперативно-разыскные мероприятия», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Движение на участке Снежетьская — Белые Берега после взрыва было приостановлено. Пассажиров, по словам Богомаза, возят автобусы и электрички, следующие по другим путям. В момент взрыва, по информации ТАСС, по участку следовал грузовой поезд из 70 вагонов.

    Это второй за два дня подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Утром 1 мая там по той же причине сошли с рельсов локомотив и семь вагонов, начался пожар, его потушили примерно за два часа.

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