СК показывает место подрыва путей в Брянской области, где сошли локомотив и 20 вагонов

Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России работают на месте ЧП на железной дороге в Брянской области, в районе железнодорожной станции Снежетьская. Там
СК РФ
«В настоящее время сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий происшествия. Правоохранительными структурами ведутся оперативно-разыскные мероприятия», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Движение на участке Снежетьская — Белые Берега после взрыва было приостановлено. Пассажиров, по словам Богомаза, возят автобусы и электрички, следующие по другим путям. В момент взрыва, по информации ТАСС, по участку следовал грузовой поезд из 70 вагонов.
Это второй за два дня подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Утром