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    С рельс сошел локомотив и грузовые вагоны. В Брянской области подорвали железнодорожное полотно

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    Железнодорожное полотно подорвали в Брянской области — из-за этого опрокинулись вагоны грузового поезда. Об этом 2 мая сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД и РЖД.

    На перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области в 19:47 с путей сошли локомотив и около 20 вагонов грузового поезда, сообщили в РЖД. Причина — «незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта».

    По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения тоже.

    «На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», — говорится в публикации Российских железных дорог (РЖД).

    Губернатор Брянской области уточнил, что около станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. «C рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — сказано в Telegram-канале главы региона.

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