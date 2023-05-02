В Брянской области закончили ремонт путей после взрыва и восстановили движение поездов

Движение поездов восстановлено на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где в результате подрыва железнодорожных путей сошли с рельсов несколько вагонов. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД 2 мая.



Ремонтные работы закончили к утру, и поезда вновь пошли по участку в 04:53.



Последствия ликвидировали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложивших около 100 метров железнодорожного полотна.



Уточняется, что поезд №202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков — Москва также ожидается по расписанию — в 10.24. Задержка поезда №86 Климов — Москва составит около двух часов.

