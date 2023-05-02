    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    760мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    В Брянской области закончили ремонт путей после взрыва и восстановили движение поездов

    92
    обсудить

    Движение поездов восстановлено на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где в результате подрыва железнодорожных путей сошли с рельсов несколько вагонов. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД 2 мая.

    Ремонтные работы закончили к утру, и поезда вновь пошли по участку в 04:53.

    Последствия ликвидировали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложивших около 100 метров железнодорожного полотна.

    Уточняется, что поезд №202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков — Москва также ожидается по расписанию — в 10.24. Задержка поезда №86 Климов — Москва составит около двух часов.

    Взрыв неустановленного устройства произошел в Брянской области, в районе станции Унеча, 1 мая. В результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли восемь вагонов, возник пожар. Грузовой поезд оказался формирования Белорусской железной дороги и следовал из Гомеля в Брянск.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв на железной дорогеПоезд сошел с рельсовБрянская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close