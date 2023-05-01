Пассажиров перевозят автобусами. Что известно о подрыве железнодорожного полотна в Брянской области

Специалисты продолжают работать в районе населенного пункта Унеча, что в Брянской области. Утром 1 мая там произошел подрыв железнодорожного полотна неустановленным взрывным устройством. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
На месте ЧП, произошедшего в 11-м часу утра, организован оперативный штаб, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Известно, что в момент подрыва по путям следовал грузовой поезд. По официальным данным, с рельсов сошли два локомотива и 7 вагонов.
«Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние», — рассказал Богомаз. По данным РЖД, в четырех вагонах находились нефтепродукты. Еще три перевозили строительный груз. В результате схода вагонов начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
«На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы», — сообщает глава Брянской области. Он добавил, что сам выехал на место происшествия. В оперативном штабе также находятся начальник ГУ МЧС по региону Вадим Уваркин и замглавы Московской железной дороги Марат Шевкетович.
Движение на участке железной дороги Унеча — Рассуха приостановлено. Компания РЖД ранее предупреждала о том, что возможна задержка двух поездов, следующих в Москву. Для пассажиров организована перевозка автобусами.
«Пассажиры поездов № 202, 204 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва будут доставлены из Новозыбкова и Климова, соответственно, на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы», — рассказали РБК в пресс-службе РЖД.
Корректировка движения происходит и в регионе. Так, по словам главы Брянской области, были организованы дополнительные автобусы по маршруту из Унечи на станцию Почеп.
«К утру железнодорожное сообщение на направлении Унеча будет восстановлено», — добавил Александр Богомаз.