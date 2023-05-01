Пассажиров перевозят автобусами. Что известно о подрыве железнодорожного полотна в Брянской области

Специалисты продолжают работать в районе населенного пункта Унеча, что в Брянской области. Утром 1 мая там произошел подрыв железнодорожного полотна неустановленным взрывным устройством. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.



На месте ЧП, произошедшего в 11-м часу утра, организован оперативный штаб, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Известно, что в момент подрыва по путям следовал грузовой поезд. По официальным данным, с рельсов сошли два локомотива и 7 вагонов.