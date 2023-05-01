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    РЖД: После подрыва путей в Брянской области произошел пожар

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    В результате подрыва путей в Брянской области с рельсов сошли локомотив и 7 вагонов грузового поезда. Об этом 1 мая сообщает РЖД.

    По предварительной информации, взрыв произошел около 10:17 по московскому времени. «В результате инцидента произошло возгорание локомотива», — добавили в РЖД.

    На место происшествия направлены восстановительные и пожарные поезда.

    Информации о пострадавших нет. Однако, как сообщают в компании, возможны задержки поездов. Речь идет о поездах № 202 и 86. Первый следует из Новозыбков в Москву, второй курсирует по маршруту Климов — Москва.

    Напомним, о взрыве на железнодорожных путях в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших в результате подрыва нет.

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