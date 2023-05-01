РЖД: После подрыва путей в Брянской области произошел пожар

В результате подрыва путей в Брянской области с рельсов сошли локомотив и 7 вагонов грузового поезда. Об этом 1 мая сообщает РЖД.



По предварительной информации, взрыв произошел около 10:17 по московскому времени. «В результате инцидента произошло возгорание локомотива», — добавили в РЖД.



На место происшествия направлены восстановительные и пожарные поезда.



Информации о пострадавших нет. Однако, как сообщают в компании, возможны задержки поездов. Речь идет о поездах № 202 и 86. Первый следует из Новозыбков в Москву, второй курсирует по маршруту Климов — Москва.

