После взрыва на ЖД в Брянской области часть пути пассажирам придется проделать на автобусе

На время ликвидации последствий взрыва на железнодорожном полотне в Брянской области для пассажиров организовано автобусное сообщение. Об этом вечером 2 мая сообщил глава региона.

Поезда не могут преодолевать участок путей Снежетьская — Белые Берега. Отрезок задействован в пассажирском движении между Брянском и Орлом.

«С ж/д станции ''Брянск I'' будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции ''Брянск I''. Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению», — написал Александр Богомаз.