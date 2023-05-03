Появились кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
На месте подрыва железнодорожного полотна в Брянской области работают следователи и криминалисты. Видеозапись с места происшествия 2 мая опубликовали в Telegram-канале СКР.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в записи ведомства.
Напомним, 2 мая стало известно, что в около станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. С рельс сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. О пострадавших не сообщалось.