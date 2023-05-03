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    Появились кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области

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    1 комментарий

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    На месте подрыва железнодорожного полотна в Брянской области работают следователи и криминалисты. Видеозапись с места происшествия 2 мая опубликовали в Telegram-канале СКР.

    «Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в записи ведомства.

    Напомним, 2 мая стало известно, что в около станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. С рельс сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. О пострадавших не сообщалось.

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    Комментарии 1

    Гость03 Мая 2023 в 00:25
    Так себе был План..
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