В Петербурге мужчина разжигал печку и загорелся

В НИИ скорой помощи привезли мужчину из Кировского района Петербурга. У него диагностировали ожог ноги недельной давности.
59-летнего жителя Дачного проспекта доставили в стационар накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 2 мая. У пациента, по предварительной информации, нашли инфицированный ожог правой голени и стопы. Он рассказал, что пострадал еще 27 апреля на участке в ОНТ «Пулково-1». Мужчина разжигал печку, и огонь перекинулся на него. Пламя пострадавший сбил сам, ожоги тоже поначалу решил лечить сам. Но всё вышло из-под контроля.
В больнице мужчине оказали медпомощь.
Проводится проверка.