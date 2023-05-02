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    В Петербурге мужчина разжигал печку и загорелся

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    2 комментария

    В НИИ скорой помощи привезли мужчину из Кировского района Петербурга. У него диагностировали ожог ноги недельной давности.

    59-летнего жителя Дачного проспекта доставили в стационар накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 2 мая. У пациента, по предварительной информации, нашли инфицированный ожог правой голени и стопы. Он рассказал, что пострадал еще 27 апреля на участке в ОНТ «Пулково-1». Мужчина разжигал печку, и огонь перекинулся на него. Пламя пострадавший сбил сам, ожоги тоже поначалу решил лечить сам. Но всё вышло из-под контроля.

    В больнице мужчине оказали медпомощь.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 2

    Гость02 Мая 2023 в 12:49
    Ужасная новость!
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