    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.51eur88.37
    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    Музыка

    Мариинский театр отметит 10-летие новой сцены гала-концертом звезд оперы и балета

    350
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
    ПоделитьсяПоделиться

    Вот и прошли первые десять лет новой сцены Мариинского театра — в день 70-летия художественного руководителя театра Валерия Гергиева здание празднует первую круглую дату.

    На торжественный концерт 2 мая собрали звезд оперы и балета, не чужих Мариинскому театру. В афише заявлены Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Денис Мацуев, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Константин Зверев, Кимин Ким, Алексей Марков, Юлия Маточкина, Михаил Петренко, Татьяна Сержан, Оксана Скорик, Сергей Скороходов, Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Владимир Шкляров.

    В программе — Глинка, Кальман, Прокофьев, Чилеа, Чайковский, Минкус, Сен-Санс, Пуччини, Моцарт, Рахманинов, Бизе, а также экзотика — монгольская народная песня «Монгольская степь» — и музыкальный юмор: Фантазия на тему Happy Birthday.

    Правда, позволить себе столько звезд в один вечер смогут не все: стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей на галерку. Концерт рассчитан на аудиторию 6+ и входит в программу Пасхального фестиваля. Начало в 19:00.

    Кстати, к юбилею сцены театр подготовил познавательный тест, из которого можно узнать, что в театр можно ходить не только на постановки, но и за поисками древних окаменелостей, медовый оникс для внутренней отделки привезен из Ирана и многое другое.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мариинский театр
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close