Мариинский театр отметит 10-летие новой сцены гала-концертом звезд оперы и балета

Вот и прошли первые десять лет новой сцены Мариинского театра — в день 70-летия художественного руководителя театра Валерия Гергиева здание празднует первую круглую дату.
На торжественный концерт 2 мая собрали звезд оперы и балета, не чужих Мариинскому театру. В афише заявлены Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Денис Мацуев, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Константин Зверев, Кимин Ким, Алексей Марков, Юлия Маточкина, Михаил Петренко, Татьяна Сержан, Оксана Скорик, Сергей Скороходов, Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Владимир Шкляров.
В программе — Глинка, Кальман, Прокофьев, Чилеа, Чайковский, Минкус, Сен-Санс, Пуччини, Моцарт, Рахманинов, Бизе, а также экзотика — монгольская народная песня «Монгольская степь» — и музыкальный юмор: Фантазия на тему Happy Birthday.
Правда, позволить себе столько звезд в один вечер смогут не все: стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей на галерку. Концерт рассчитан на аудиторию 6+ и входит в программу Пасхального фестиваля. Начало в 19:00.
Кстати, к юбилею сцены театр подготовил познавательный тест, из которого можно узнать, что в театр можно ходить не только на постановки, но и за поисками древних окаменелостей, медовый оникс для внутренней отделки привезен из Ирана и многое другое.