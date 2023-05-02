Мариинский театр отметит 10-летие новой сцены гала-концертом звезд оперы и балета

Вот и прошли первые десять лет новой сцены Мариинского театра — в день 70-летия художественного руководителя театра Валерия Гергиева здание празднует первую круглую дату.



На торжественный концерт 2 мая собрали звезд оперы и балета, не чужих Мариинскому театру. В афише заявлены Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Денис Мацуев, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Константин Зверев, Кимин Ким, Алексей Марков, Юлия Маточкина, Михаил Петренко, Татьяна Сержан, Оксана Скорик, Сергей Скороходов, Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Владимир Шкляров.