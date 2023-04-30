«Фонтанка» выяснила имя стрелявшего в Маневича и указавшего на Кумарина

«Фонтанке» стало известно имя подозреваемого в исполнении убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. Следствие центрального аппарата ФСБ считает, что стрелок — Аркадий Нусимович.



Читателям этот человек может быть известен по громкому делу о нападении на экипаж транспортного ОМОНа, перевозившего «серые» деньги строителей в 2015 году. В 2016 году Нусимовича и еще двоих задержали, благодаря оправдательному вердикту присяжных он получил не пожизненное, а 20-летний срок.

