    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    4 м/с, южн

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    «Фонтанка» выяснила имя стрелявшего в Маневича и указавшего на Кумарина

    6332
    5 комментариев

    «Фонтанке» стало известно имя подозреваемого в исполнении убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. Следствие центрального аппарата ФСБ считает, что стрелок — Аркадий Нусимович.

    Читателям этот человек может быть известен по громкому делу о нападении на экипаж транспортного ОМОНа, перевозившего «серые» деньги строителей в 2015 году. В 2016 году Нусимовича и еще двоих задержали, благодаря оправдательному вердикту присяжных он получил не пожизненное, а 20-летний срок.

    По данным «Фонтанки», Нусимовича несколько месяцев назад привезли из места отбывания наказания в «Кресты», где он дал показания на Барсукова-Кумарина по делу об убийстве Маневича. Зачем он это сделал и что получил в 90-х за выполнение заказа, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close