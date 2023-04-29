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    На севере Петербурга подростки избили мальчика ради мобильного телефона

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    В Калининском районе Петербурга двое молодых людей избили шестиклассника ради мобильного телефона. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 апреля.

    Мальчика в крови около трансформаторной будки на проспекте Культуры, 1 заметили накануне вечером. К месту происшествия прибыли полицейские, а пострадавшего забрала машина скорой.

    По горячим следам силовики задержали двух несовершеннолетних — 17-летнего и 16-летнего подростков из центра для детей-сирот. Оба числятся в федеральном розыске как без вести пропавшие.

    Парни объяснили, что в пятницу выпили, а затем отправились к ТРК «Родео Драйв», где и напали на 13-летнего. Избиение остановили прохожие.

    В отношении агрессивных подростков составили административные протоколы по 20.21 статье КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Их поместили в центр временного содержания. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

    Известно, что парни состоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних за предыдущие преступления.

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