На севере Петербурга подростки избили мальчика ради мобильного телефона

В Калининском районе Петербурга двое молодых людей избили шестиклассника ради мобильного телефона. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 апреля.



Мальчика в крови около трансформаторной будки на проспекте Культуры, 1 заметили накануне вечером. К месту происшествия прибыли полицейские, а пострадавшего забрала машина скорой.

По горячим следам силовики задержали двух несовершеннолетних — 17-летнего и 16-летнего подростков из центра для детей-сирот. Оба числятся в федеральном розыске как без вести пропавшие.

Парни объяснили, что в пятницу выпили, а затем отправились к ТРК «Родео Драйв», где и напали на 13-летнего. Избиение остановили прохожие.